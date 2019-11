Pourquoi le Black Friday s'appelle-t-il ainsi ?

publié le 21/11/2019 à 06:10

Pourquoi le jour des promotions importantes aux États-Unis est-il un "vendredi noir", expression connotée négativement au premier abord ? N'ayant pu endiguer la génération du terme, les commerçants ont tenté de changer son sens.

Une version s'est imposée, comme l'explique le chroniqueur spécialisé dans les langues au Wall Street Journal Ben Zimmer : l'expression proviendrait de policiers fatigués de... la circulation ces jours-là à Philadelphie au début des années 1960. Aux promotions des magasins s'ajoutaient en plus un match de football américain entre les corps de l'armée américaine.

La chercheuse Bonnie Taylor-Blake l'explique : "pour les commerçants du centre-ville de tout le pays, les journées les plus chargées sont normalement les deux jours suivants Thanksgiving. Les embouteillages qui en résultent sont un problème ennuyeux pour la police et, à Philadelphie, il est devenu habituel pour les policiers de désigner les jours d'après Thanksgiving sous le nom de "Black Friday" et "Black Saturday".

Changer le sens pour une meilleure image

Les commerçants ont mené des campagnes de communication pour généraliser un autre nom, tentant "Big Friday". Mais la greffe n'a pas pris. Les commerçants ont donc tenté de donner une autre signification à cette expression, dans les années 1980 : le noir serait en référence aux comptes des commerçants, qui avait l'habitude d'écrire dans leur carnet en rouge les dépenses et en noir les recettes issues des ventes.

Une autre occurrence de l'expression remonte elle dans les années 1950 : le Black Friday concernait alors les maîtres d'usine confrontés aux nombreuses absences de leurs ouvriers après Thanksgiving. Enfin, la première utilisation du terme fait référence à un crack boursier de 1869, où deux investisseurs ont spéculé à la baisse sur le prix de l'or, déclenchant une chute des cours et une crise économique. Mais qui ont permis à l'un d'eux de gagner 12 millions de dollars, rapporte le média américain Business Insider.