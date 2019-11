publié le 25/11/2019 à 17:00

Attention aux arnaques sur Internet durant le Black Friday. Le célèbre temps fort promotionnel venu des États-Unis, dont le coup d'envoi sera officiellement donné vendredi 29 novembre, constitue une fenêtre de tir privilégiée pour les pirates et les escrocs désireux de profiter de l'afflux massif des internautes vers les sites marchands pour monter des arnaques.

Fausses annonces promotionnelles, faux sites marchands, phishing, faux service après-vente ou support technique, attaque par logiciel malveillant..."Toutes les techniques frauduleuses seront utilisées pour tenter d'abuser des victimes", peut-on lire sur la page du site CyberMalveillance consacrée au sujet.

Cette année, les éditeurs de solutions de sécurité F5 Networks et Zscaler mettent particulièrement en garde contre les arnaques aux cartes-cadeaux Amazon (les courriels faisant miroiter des cartes gratuites pour voler des identifiants), les fausses pages Amazon et Paypal, les fausses confirmations d'achat ou d'expédition.

Les spécialistes s'attendent aussi à observer une recrudescence des cas de formjacking, qui consiste à injecter du code malveillant non détectable dans les formulaires de paiement en ligne pour dérober des informations bancaires. Ils préconisent donc de redoubler de vigilance et de bien lire les commentaires et avis sur les sites et applications avant de renseigner des informations sensibles.

Comment se protéger ?

- Méfiez-vous des offres trop généreuses : faites un minimum de vérification, contrôlez l'adresse et la réputation du site marchand, au risque de ne jamais voir arriver votre achat ou de vous faire livrer une contrefaçon.

- Ne vous précipitez pas : même si un vendeur en ligne insiste, ne donnez pas immédiatement votre numéro de carte bancaire et prenez le temps d'un minimum de vérification. Assurez-vous aussi que vous effectuez une transaction sur un site utilisant https (un petit cadenas doit s'afficher dans l'URL). Faites aussi des copies des documents confirmant vos transactions.

- Ne rappelez pas des numéros surtaxés : si un message SMS ou un mail vous demande de rappeler un transporteur pour votre livraison ou le service après-vente, cherchez par vous-mêmes le numéro officiel du prestataire concerné.

- Attention au phishing : vérifiez précisément l'adresse mail et l'adresse web de l'expéditeur (un seul caractère peut changer), ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces-jointes d'expéditeurs inconnus annonçant l'affaire du siècle.

- Utilisez un mot de passe différent et complexe pour chaque site Internet : alternez les majuscules, les minuscules et les chiffres et changer de mot de passe pour chaque compte.

- Préparez votre navigateur : avant de vous lancer dans vos achats, assurez-vous que votre système informatique est à jour contre les dernières menaces et installez un bloqueur de pop-ups.

Comme lors de chaque période de soldes, les associations de défense des consommateurs interpellent aussi le public sur les risques de fausses bonnes affaires. Toutes les promotions ne sont pas des bons plans. En-dessous de 10%, un rabais n'est généralement pas très intéressant. Il convient d'analyser les offres avec attention pour distinguer le vrai du faux. Retrouvez tous nos conseils dans l'article que nous avons dédié au sujet.