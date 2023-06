"Bon appétit Sandrine !" C'est une blague de mauvais goût dont Sandrine Rousseau aurait bien aimé se passer. Le week-end du 24-25 juin, la députée EELV a reçu plusieurs photos de barbecues, envoyées par des internautes pas très originaux.

Ces photos font référence à une déclaration de Sandrine Rousseau il y a près d'un an. Fin août l'année passée, lors des journées d'été d'EELV, la députée avait souligné l'importance de "changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité." Cette déclaration avait provoqué de vives réactions, notamment chez les Républicains.

Cette phrase n'a donc pas été oubliée et est ressortie en même temps que les grillades. Une situation qui désespère la députée : "Qu'est-ce qui cloche chez nous ?", a-t-elle demandé sur Twitter. "Diminuer la viande est le geste individuel le plus simple et le plus efficace pour préserver le climat. Que nous soyons riches ou pauvres, urbains ou ruraux, tout le monde peut le faire", a-t-elle poursuivi.

Un phénomène que Sandrine Rousseau n'est pas la seule à expérimenter, puisqu'Aymeric Caron, député notamment connu pour son engagement antispéciste, a lui aussi partagé les photos de viande qu'il reçoit régulièrement. L'élu a d'ailleurs intitulé ça : le "steakibitionnisme".

