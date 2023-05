Barbecue au charbon, à gaz, électrique... Quel est le plus économique ?

Flavie Flament reçoit Morgan Bourven. Journaliste à Que Choisir, Morgan vous donne les clés pour dénicher le modèle de barbecue fait pour vous. Le barbecue à charbon, au gaz, électrique, la plancha, le barbecue fixe ou encastrable, du modèle basique au très sophistiqué avec rangements, plans de travail, réchaud latéral… Il existe une variété impressionnante de barbecues vendus à différents tarifs des plus dérisoires aux plus exorbitants.

"Pour celles et ceux qui recherchent un barbecue simple à utiliser, il faut choisir un barbecue à charbon", conseille l'invité de Nous Voilà Bien. Il s'agit d'un modèle plus modeste en équipements, et moins pratique car, il faut surveiller les braises, mais il donnera ce goût caractéristique de viande grillée que l'on aime tant.

Aujourd'hui, il existe les barbecues à gaz et électriques "qui ont l'avantage de cuire les aliments très rapidement et de façon beaucoup plus précise", détaille Morgan Bourven. Ces deux derniers modèles connaissent un succès depuis leur arrivée sur le marché, laissant de côté le barbecue à charbon.

Quel est le barbecue à la fois performant et pas cher ?

Indéniablement, c'est bien le barbecue à charbon qui reste le plus accessible économiquement. "On en trouve à partir de 15 €. En général, ce sont des modèles low-costs sans aucune option. On pose juste la grille et on achète seulement le charbon", explique le journaliste.

D'après l'enquête du magazine Que Choisir, le modèle "Weber performeur premium", un barbecue au charbon "a une très bonne note dans nos tests, soit 17/20". Facile à utiliser, il est reconnu comme excellent en termes de cuisson. "Il y a également un autre : "campinggaz onyx 4S", qui lui, est à gaz, et paraît quasiment parfait, mais il coûte un peu plus cher, comptez environ 900 €", ajoute-t-il.



Les barbecues électriques sont aussi accessibles. Il faudra cependant débourser davantage. Comptez une cinquantaine d'euros pour les premiers prix. À contrario, il existe les barbecues à l'américaine où le charbon est remplacé par des granulés. "En termes de qualité, c'est vraiment très bon, mais on ne retrouve pas forcément les goûts caractéristiques d'une viande grillée qu'on apprécie en France. Il faut vraiment faire attention au moment au moment d'acheter", précise-t-il.

A retenir : ces barbecues n'utilisent pas des granulés pour le chauffage à poêle. Difficiles à trouver en boutique, ces granulés sont spécifiques pour un barbecue et coûtent assez cher. "Ils coûtent 2 à 4 fois plus chers que des granulés pour chauffage, comptez au moins 40 € le sac", avertit-il.

Que faire si on hésite entre la plancha et le barbecue ? Tout est une question de cuisson et d'usage. L'avantage de la plancha, c'est qu'elle permet de saisir la nourriture sans contact direct avec la flamme et permet aussi de cuire des aliments beaucoup plus fragiles comme des légumes, des poissons. Notez que les deux ne sont pas incompatibles puisque la plancha peut être un accessoire du barbecue.

