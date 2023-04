INFO RTL - Les ventes de barbecues électriques dépassent celles des barbecues au charbon ou au gaz

Avec le retour des beaux jours, c'est le retour des cuissons au barbecue dans les jardins. L'an dernier, 44% des barbecues vendus étaient des barbecues électriques. Ils ont désormais dépassé les barbecues à charbon, qui représentent, en volume, 39% des ventes. Les barbecues électriques sont aussi loin devant les planchas qui représentent 9% des ventes, et les barbecues au gaz qui représentent 8% des ventes. Les barbecues et planchas, c'est un marché de 230 millions d'euros dans l'Hexagone.

"Les barbecues électriques plaisent énormément depuis le confinement", précise Frédéric Rousseau, chef de produit cuisson chez Fnac Darty. Ceux qui n'avaient pas de jardin ont testé les barbecues électriques sur leur balcon ou dans leur salon. Ils sont conçus pour les petits espaces et des petites tablées. Ils produisent moins de fumée et moins d'odeurs, y compris pour les voisins. Et ils sont plus simples d'utilisation. Vous branchez et vous l'allumez. Ils sont aussi très faciles à nettoyer. En plus, ils sont moins dangereux dans les zones sujettes aux incendies de forêt. D'ailleurs, les barbecues à charbon sont maintenant interdits dans certains campings.



Alors, c'est vrai, avec les barbecues électriques, il n'y a pas ce petit goût de charbon, mais les barbecues électriques plaisent aussi parce qu'ils ont l'avantage de coûter moins cher. Ils valent 67 euros en moyenne. Les barbecues à charbon, eux, coûtent 100 euros en moyenne. "Il en existe des moins chers, des premiers prix, mais ils séduisent moins, parce qu'"on a envie de se faire plaisir quand on achète des barbecues à charbon", précise Guillaume Mulleret, de l'institut d'étude GFK.

Les barbecues au gaz eux coutent 340 euros en moyenne. Il existe aussi désormais des barbecues à pellets, pour les amateurs de cuisine au fumage. Ils représentent moins d'1% des ventes, et là, il faut débourser 630 euros en moyenne.

Chaque barbecue a trouvé sa place chez les Français. "En plus, vous pouvez tout faire au barbecue. Tout ce que vous feriez cuire à la poêle : une saucisse, une entrecôte, des légumes, en cuisson directe, sans toucher les flammes... et pour un poulet, une pizza, ou un moelleux au chocolat, pour tout ce que vous feriez au four. Il suffit de mettre un couvercle sur votre barbecue. Vous placez les braises de chaque côté et vous faites cuire au milieu, ça reproduit la chaleur tournante dans le Barbecue, ça cuit et c'est moelleux", précise Pascal Pipard, responsable national des ventes chez Weber.

