Baccalauréat : "Toujours 60% du contrôle terminal", annonce Blanquer sur RTL

publié le 06/11/2020 à 08:31

Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, le ministère de l'Éducation renforce son protocole sanitaire au lycée. Les épreuves communes du bac (E3C) ont été annulées et remplacées par du contrôle continu, basé sur les bulletins scolaires.

Toutefois, les épreuves de spécialité à la mi-mars et celles de juin (la philosophie et le grand oral) sont maintenues, a annoncé ce vendredi 6 novembre Jean-Michel Blanquer sur RTL. "On aura toujours 60% du contrôle terminal pour le bac, et 40% de contrôle continu", explique-t-il, alors que la grogne monte du côté des syndicats d'enseignants et d'élèves qui craignent de trop nombreuses contaminations à l'école Un appel à la "grève sanitaire" le 10 novembre prochain a notamment été lancé.

Le ministre de l'Éducation fait état de 3.528 élèves testés positifs au coronavirus et 1.525 personnels dans la même situation. "Un chiffre qui évolue tous les jours", dit-il, en soutenant que les lycées "ne sont pas particulièrement des clusters".

Il est également revenu sur son annonce de jeudi de rendre possible les cours à distance au lycée. Il y aura "au minimum 50% de présence" et "chaque lycée de France est en mesure d'avoir son organisation propre, mêlant présentiel et distanciel", soutient Jean-Michel Blanquer. "Quand on peut garder 100% des élèves 100% du temps, c'est quand même mieux", poursuit-il.