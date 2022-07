Assemblée nationale : débats houleux et "passage en force" du gouvernement sur les pensions de retraite

Encore une nuit agitée sur les bancs de l'Assemblée nationale mercredi 27 juillet. Tout a commencé avec l'amendement voté par les oppositions dans le cadre du second volet de mesures pour le pouvoir d'achat. Il octroyait une enveloppe de 500 millions d'euros pour la revalorisation des pensions de retraites, et ce contre l'avis d'un gouvernement qui a demandé une seconde délibération. Celle-ci a permis de finalement rejeter le coup de pouce.

Dans la foulée, le député Eric Coquerel a dénoncé ce qu'il considère comme "un passage en force" de l'exécutif. "Vous ne tiendrez pas sur 5 ans, vous n'avez plus la majorité absolue. Ce n'est pas la bonne manière de gouverner", a dénoncé le président Nupes de la commission des finances. Une attaque du député LFI rejetée en bloc par le rapporteur du budget, le député Renaissance Jean-René Cazeneuve.

Fesneau appelle "à la responsabilité" des oppositions

"Je voudrais rapidement rappeler tous les sujets sur lesquels nous avons collectivement avancé", a relevé l'élu de Gers. Il a ainsi égrené des textes sur les collectivités territoriales, les heures supplémentaires, la valorisation des RTT et le fioul. "Autant de sujets sur lesquels nous avons été, collectivement, capables d'avancer. Merci pour ce travail, a-t-il conclu.

Ce mercredi matin, Marc Fesneau ministre de l'Agriculture, est revenu sur la tension qui a régné au sein du Palais-Bourbon, sur RTL. Selon lui, la bonne marche de l'Assemblée nationale dépendra "de la volonté qu'auront les oppositions d'agir en responsabilité". "L'amendement d'hier était un amendement de 500 millions d'euros. On ne peut pas aligner des dépenses sans se poser la question des recettes et des économies", a fait remarquer l'ex-ministre chargé des Relations avec le Parlement.

Par ailleurs, Marc Fesneau a rappelé que "quand on est parlementaire, on est responsable des deniers publics. On est responsable devant la nation et devant les citoyens".

