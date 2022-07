INFO RTL - Coronavirus : une proposition de loi déposée pour réintégrer les pompiers non vaccinés

Au même titre que les soignants non vaccinés, les pompiers qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet contre la Covid-19, ont depuis près d'un an été suspendus. En effet, en août 2021, la promulgation de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire a entraîné de nombreuses mises à l'écart.

Mais alors que la France doit faire face depuis plusieurs semaines à de violents incendies, notamment en Gironde, le manque de pompiers volontaires ou professionnels peut s'avérer problématique. Selon nos informations, une proposition de loi visant à réintégrer les sapeurs-pompiers non-vaccinés contre la Covid-19 a été proposée dans ce sens par Pierre Morel-À-L'Huissier, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires.

Se voulant transpartisane, cette proposition de loi compte pour le moment une cinquantaine de signataires venant de différents bords politique. Alors que le gouvernement est toujours opposé à cette mesure, on trouve notamment un député de la majorité favorable à cette proposition en la personne de Yannick Favennec membre d'Horizons. Trois présidents de groupes ont aussi signé ce projet de loi : Marine Le Pen du Rassemblement National, Bertrand Pancher de Libertés et territoires et enfin André Chassaigne de la Gauche démocrate et républicaine.

Une situation sanitaire désormais maîtrisée

Dans ce texte de loi, les députés rappellent ainsi que le rôle des pompiers ne se limite pas aux "super incendies" et que leurs interventions sont multiples et quotidiennes. Alors que le pays connaît "une crise importante du volontariat", cette suspension des pompiers est jugée comme "un frein supplémentaire" à l'amélioration de la situation.

Cette proposition de loi met aussi en avant le fait que la crise sanitaire liée au Coronavirus est désormais plus ou moins maîtrisée : "Si au pic de la crise sanitaire, les parlementaires ont jugé cette mesure comme utile pour protéger les personnes fragiles qui pourraient se retrouver au contact de personnels non-vaccinés, la situation sanitaire actuelle et sécuritaire de cet été ne justifie plus ces suspensions".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info