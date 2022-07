Les infos de 5h - Pensions de retraites : l'augmentation de 500 millions révisée à l'Assemblée

Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Lors d'une seconde délibération houleuse demandée par le gouvernement, les députés sont revenus dans la nuit de ce mercredi 27 juillet sur la revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite, pourtant approuvée quelques heures plus tôt.

L'amendement, voté par 224 voix contre 121 en fin d'examen du projet de budget rectifié pour 2022, a annulé le précédent adopté contre la volonté du gouvernement, donnant lieu à de virulents échanges entre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et les députés de la Nupes et du RN, les élus LR l'ayant soutenu.

Aussitôt dans l'hémicycle, l'opposition s'est emportée, à commencer par le socialiste Jérôme Guedj, qui a dénoncé "des mauvais perdants". Du côté du RN, c'est le soutien annoncé par la députée LR Véronique Louvagie qui a suscité la réaction la plus virulente : "C'est la mort des Républicains comme parti d'opposition", s'est emporté Sébastien Chenu.

Bruno Le Maire avait justifié cette demande de seconde délibération car la revalorisation était "financée en prélevant les sommes sur les pensions de retraites civiles et militaires de l’État" et que "cela ne paraît pas juste dans son financement et inutile étant donné la revalorisation de 2023", a-t-il assuré.

