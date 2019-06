publié le 19/06/2019 à 08:50

Il y a 10 ans, le ministère de l'Intérieur mettait en place une plateforme de signalement des contenus illicites et suspects sur Internet, appelée Pharos. Retour sur le succès de cet outil rapidement devenu incontournable pour les enquêteurs.



"Pharos reçoit les signalements des internautes concernant tous types de signalements. À partir du moment où vous considérez qu'une affaire est contraire à la loi [...] vous pouvez la signaler", indique François-Xavier Masson, patron de l'Office Central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Cette plateforme "est le miroir de l'actualité française", estime-t-il.



"163.000 signalements environ" ont été comptabilisés en 2018, "c'est trois fois plus" qu'au lancement de Pharos. "Tout est traité, tout est vu une fois et ensuite tout est transmis" même si "tout ne fait pas l'objet d'une infraction", explique-t-il. En tout, "27 policiers et gendarmes sont sur la plateforme".Ils récupèrent les signalements, qualifient l'infraction, démarrent ou non une enquête et l'orientent sur un service territorialement compétent.