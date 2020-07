Andréa Bescond : "C'est un privilège que de pouvoir s'exprimer aussi librement"

publié le 30/06/2020 à 19:29

Nous y sommes : c'est déjà la dernière chronique de la saison. Je voulais vous remercier Thomas (Sotto), et aussi RTL, pour votre confiance et la liberté de ton que vous m'avez offerte. C'était une véritable carte blanche et c'est un privilège que de pouvoir s'exprimer aussi librement.

Mais Thomas, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est la dernière, on se dit tout : c'est super gênant d'être votre chouchoute à ce point. Vous avez quand même manqué de discrétion et par rapport à mes collègues je me sens un peu mal à l’aise (...) Arrêtez ce focus, il n'y a pas que moi. Vous m'aimez, certes, mais les autres chroniqueurs Thomas ?

Notre Philippe Caverivière, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le pauvre il a même déclaré forfait pour la dernière semaine. Vous l'avez poussé à bout ! À bout Thomas ! Et on a des preuves (...) Pauvre Philippe. C'est pas vous qui le récupérez en lambeaux le mercredi soir.

Thomas, je veux bien être votre meilleure amie Andréa Bescond





Non mais Thomas, vous imaginez pas, faut le préserver Philippe, c'est quand même le plus marrant de la bande de L'oeil de. Vous en aurez besoin la saison prochaine. Mais le truc le plus terrible Thomas Sotto, moi, je veux bien être votre meilleure amie, bien sûr.

Bon, je ferai semblant de rire à vos imitations pourries mais vous aviez déjà un meilleur ami, et aujourd'hui, il l'a mauvaise. En tous cas, Thomas, c'était un plaisir d'écrire pour votre émission cette saison. Et n'oubliez surtout pas Thomas que je serai toujours "Ta meilleure amie".