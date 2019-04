et AFP

Benoît Hamon a donné à Alexandre Benalla la possibilité d'aller et venir à l'Assemblée nationale comme bon lui semblait, pendant presque 3 ans, d'octobre 2014 à juin 2017. Il bénéficiait d'un badge d'invité permanent. À cette époque-là, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron assurait la protection de Martine Aubry, de François Hollande mais aussi, brièvement, d'Arnaud Montebourg.



En 2013, Alexandre Benalla possédait déjà un badge de "collaborateur bénévole", obtenu auprès de la députée de la Somme, Pascale Boistard. Ainsi, il pouvait "'accéder uniquement" au bureau de la députée et à la bibliothèque, ont précisé les services de l'Assemblée.

En 2014, c'est grâce à Benoît Hamon qu'il a obtenu un laissez-passer "permanent" pour accéder essentiellement à la salle de sport. "Benoît Hamon n'y a pas vu d'inconvénient", a expliqué à l'AFP l'entourage du chef de file de Générations. Cependant, les laissez-passer confèrent "des droits d'accès aussi limités que ceux des badges de collaborateur bénévole" et n'offrent donc aucun accès à la salle de sport, ont souligné les services de l'Assemblée.

Selon ces mêmes services, interrogés par Radio France et l'AFP, Alexandre Benalla s'est prévalu d'une qualité de "chauffeur-assistant" au Parti socialiste pour obtenir ce badge, poste qu'il n'occupait plus à cette époque. Aucune pièce justificative ne lui a été demandé, le formulaire rempli par le député étant purement déclaratif. Le laissez-passer a ensuite été renouvelé à deux reprises, jusqu'en 2017. "Nous nous sommes basés sur ce que nous disait Benalla", a déploré Benoît Hamon auprès de Radio France. "Je me suis fait enfumer !", a-t-il ajouté.