Une affaire tentaculaire. Les révélations sur Alexandre Benalla se suivent mais ne se ressemblent pas. Depuis sept mois, cette affaire n'en finit pas d'empoisonner l'exécutif. Partie de révélations du Monde en juillet, elle a connu de nombreux rebondissements, avec l'incarcération provisoire d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, pour avoir contrevenu au contrôle judiciaire qui leur interdisait d'être en contact.



L'association Anticor a saisi, vendredi 22 février, le parquet de Paris pour qu'il enquête sur de possibles cas de violation des règles de transparence visant les chargés de mission de l'Élysée.



Sur le plan politique, l'affaire Benalla ne cesse de s'enliser provoquant un bras de fer extrêmement tendu entre le Sénat et l'Élysée. Un rapport avec des conclusions "Incompréhensibles et injustes", selon Édouard Philippe. La majorité a repris à l'unisson cette ligne de défense contre les conclusions de l'enquête du Sénat. Au delà de la crise politique, des affaires judiciaires viennent aussi alimenter le dossier Benalla.

La Contrescarpe

Il s'agit de la première enquête ouverte par le parquet de Paris le 19 juillet 2018. Quelques heures auparavant, Le Monde révélait des informations sur les violences commises par Alexandre Benalla le 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris. Rapidement élargie aux faits de détournements d'images de vidéo-surveillance, elle a été confiée à des juges d'instruction trois jours plus tard.

Cinq personnes sont mises en examen dans cette instruction, dont Alexandre Benalla notamment pour "violences en réunion" et "port public et sans droit d'insignes réglementés". Présent à ses côtés le 1er mai, l'ex-salarié de la République en marche Vincent Crase est notamment poursuivi pour "violences en réunion" et "port prohibé d'une arme de catégorie B".



Trois policiers, soupçonnés d'avoir remis à Alexandre Benalla des images de vidéo-surveillance de la place de la Contrescarpe sont eux mis en examen pour "détournement d'images issues d'une vidéo protection" et "violation du secret professionnel".



En août, les investigations ont été élargies à d'autres soupçons de violences, commises également le 1er mai au jardin des Plantes, qui valent une autre mise en examen à l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Un troisième volet dans cette enquête concerne le selfie qu'il a pris avec une arme durant la campagne présidentielle de 2017.

Les passeports diplomatiques

Le 29 décembre, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une autre enquête, après des informations de Mediapart affirmant qu'Alexandre Benalla avait continué à voyager avec des passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée l'été dernier.



Des juges d'instruction ont mis en examen Alexandre Benalla le 18 janvier pour "usage public et sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle".

Les enregistrements

Un mois après les révélations sur les passeports, Mediapart dévoile de nouvelles informations. Le 31 janvier, le site d'investigation publie des enregistrements clandestins d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase datée du 26 juillet, soit quatre jours après leur mise en examen et en violation de leur contrôle judiciaire. C'est pour avoir enfreint ce contrôle judiciaire que les deux hommes ont été écroués.



Le 4 février, le parquet de Paris ouvrait une enquête pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interception de télécommunications ou de conversations". Elle a notamment donné lieu à une tentative de perquisition dans les locaux du site d'informations.

Les contrats russes

Sous l'égide du parquet national financier (PNF), un contrat passé entre l'entreprise de Vincent Crase et un sulfureux oligarque russe fait également l'objet d'investigations. Toujours selon Mediapart, l'enquête porte notamment sur des faits de "corruption" présumée.



Alexandre Benalla est soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire entre Vincent Crase et Velours, une société de sécurité ayant assuré la sous-traitance d'un contrat conclu pour assurer la "protection rapprochée de la famille d'Iskander Makhmoudov". Ce milliardaire, à la tête d'un empire industriel en Russie, est présenté par la justice espagnole comme faisant partie d'une puissante organisation criminelle.



Selon une source proche de la société Velours, Vincent Crase aurait par ailleurs imposé les cinq collaborateurs chargés de la protection du milliardaire, parmi lesquels figuraient le sergent-chef Chokri Wakrim, compagnon de la cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM) Marie-Elodie Poitout.

Deux transferts d'argent entre Benalla et Crase

En parallèle, Alexandre Benalla a éveillé l'attention de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, pour avoir reçu pour 18.500 euros de chèques de son ami Vincent Crase avant et pendant la présidentielle de 2017, selon une note dont a eu connaissance l'AFP.



Cette note est depuis peu dans les mains des juges d'instruction parisiens en charge du dossier. En passant à la loupe les trois comptes bancaires d'Alexandre Benalla sur la période de janvier 2016 à octobre 2018, les enquêteurs de Bercy ont remarqué deux chèques signés de Vincent Crase, pour un total de 18.500 euros, selon cette note dont a eu également connaissance L'Obs.



À quoi correspondent ces transferts d'argent entre les deux amis de dix ans, qui suscitent des interrogations sur leurs liens financiers ? Le premier chèque daté du 21 juin 2016 porte sur une somme de 8.000 euros. À l'époque, les deux amis ne sont pas encore au service de la sécurité de la campagne d'Emmanuel Macron. Tout deux évoluent en revanche de longue date dans la protection privée.



Le second dépôt, de 10.500 euros, intervient le 21 février 2017, cette fois en pleine campagne présidentielle. Alexandre Benalla est alors embauché depuis l'automne 2016 par le mouvement En Marche ! pour assurer la sécurité d'Emmanuel Macron, avec un salaire de 3.500 euros nets.

Dissimulation de preuves ?

C'est la dernière enquête en date. Le 15 février, le parquet de Paris a lancé des investigations pour "entrave à la manifestation de la vérité" pour déterminer s'il y a pu avoir des dissimulations de preuves dans le cadre des différentes enquêtes déjà ouvertes.

Les investigations portent notamment sur le mystérieux coffre-fort que l'ex-chargé de mission à l'Élysée possédait à son domicile pour stocker ses armes.