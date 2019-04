Emmanuel Macron : sa popularité remonte après son allocution télévisée

publié le 19/04/2019 à 14:04

Les chiffres sont encourageants pour Emmanuel Macron, après une semaine intense marquée par l'incendie de Notre-Dame de Paris et son allocution le mardi 16 avril. La côte de popularité du Président remonte de 3 points en avril, elle s'élève désormais à 32 % d'opinions favorables. Le chef de l'État n'avait plus atteint ce niveau depuis septembre 2018.



Les retraités sont les plus enthousiastes, auprès desquels il gagne 6 points. Sans doute ont-ils apprécié le geste de réindexer les petites retraites (moins de 2.000 euros par mois) sur l'inflation.

Les raisons de cette opinion favorable sont, moins son attitude après l'incendie de Notre-Dame, que son engagement dans le grand débat national et sa détermination à répondre à la crise sociale. Par ailleurs, 62 % des Français ont jugé Emmanuel Macron à la hauteur au cours de son intervention télévisée.