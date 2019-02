publié le 14/02/2019 à 19:34

Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'opposent nettement à un retour de la taxe carbone dans le débat. Ils veulent en fait empêcher que le grand débat débouche sur une hausse de la fiscalité.



La fiscalité est le terrain sur lequel le grand débat, qui pour l'instant se passe bien, est susceptible de déraper. Donc Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont métamorphosés en vigiles et en gendarme.

Or, ils doivent faire face à une espèce de Concours Lépine au sein de leur propre majorité pour des suggestions de hausses de la fiscalité. On a dit que les 20% les plus aisés ne devraient pas être dispensés comme les autres de la taxe d'habitation, on a parlé des niches fiscales, on a même parlé des droits de succession : tout ça, ce sont en France des tabous auxquels on ne doit pas toucher.

Et puis voilà qu'il y a maintenant 86 députés et trois membres du gouvernement qui remettent la question de la taxe carbone, certes avec des précautions, sur la table. Évidemment, la réaction est assez violente. On sait bien que le temps écologique et le temps politique ne sont pas toujours synchrones.