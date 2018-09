publié le 19/09/2018 à 20:47

Alexandre Benalla a été auditionné par la commission des Lois du Sénat mercredi 19 septembre. Une prestation qui n'a "pas entièrement" convaincu Philippe Bas, le sénateur (LR) qui président la commission.



"Nous avons apprécié que Monsieur Benalla se montre coopératif", a-t-il affirmé. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron avait, après avoir été convoqué, violemment critiqué les sénateurs dans la presse.

Pour le sénateur, "il y a des zones d'ombres que nous voulons encore éclaircir", notamment le rôle précis d'Alexandre Benalla à l'Élysée. L'ancien collaborateur du chef de l'État a réfuté avoir eu un rôle de garde du corps, pourtant, note Philippe Bas, "sur les photos et les vidéos, [on le voit] dans un rôle de protection rapprochée".

Le flou subsiste autour du port d'arme

Sur l'autorisation de port d'arme accordée à Alexandre Benalla, le président de la commission ne semble pas convaincu non plus. L'ancien chargé de mission assure l'avoir demandée pour sa "sécurité personnelle", alors qu'elle lui a été accordée pour des raisons professionnelles.



Philippe Bas se dit "surpris" de la version d'Alexandre Benalla. Pour lui, "ça n'est tout simplement pas possible et acceptable" qu'un collaborateur du Président soit équipé d'une arme. Il reste donc encore des éléments à éclaircir, ce qui fait dire à Philippe Bas que "le travail de la commission d'enquête n'est pas encore terminé".