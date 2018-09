publié le 12/09/2018 à 11:37

"Ce sont des petites personnes qui n'ont aucun droit, et aucun respect pour la République française et la démocratie". Voilà la petite phrase d'Alexandre Benalla qui a du faire bondir du côté des bangs du Sénat. L'ancien conseiller de cabinet d'Emmanuel Macron a été convoqué par la commission d'enquête du Sénat pour apporter des réponses quant à ses activité auprès du chef de l'État.



Une convocation qui ne lui a pas plu. Il a d'abord refusé d'y aller puis, a accepté mais "contraint", a-t-il fait savoir dans un communiqué. Interrogé le soir-même sur France Inter, puis sur BFM TV le lendemain, il n'a pas caché son ressentiment envers les sénateurs.

"Je vais venir m'expliquer devant la commission d'enquête. Mais elle n'a aucun droit. Elle bafoue notre démocratie, lâche-t-il sur la radio, mardi soir. Monsieur Philippe Bas, je mesure très bien mes propos, ce petit marquis m'impose aujourd'hui de venir devant lui, sinon il m'envoie la police ou la gendarmerie."

"Ce sont des petites gens, qui n'ont jamais existé dans le paysage politique français et qui aujourd'hui, à travers Benalla, veulent essayer d'avoir le président Macron. Mais ils n'y arriveront pas ! (...) Très sincèrement, je vous le dis franchement, j'ai aucun respect pour eux.", poursuit-il.



Puis, le lendemain matin, sur la chaîne d'info en continue, il en rajoute une couche : "Je me battrai avec mes petits bras contre des soit disant sages qui ne respectent pas la démocratie". À noter que ceux que l'on surnomme les "sages" sont les membres du Conseil constitutionnel, et non les sénateurs.

Des paroles qui n'ont pas laissé les premiers intéressés de marbre. À commencer par Gérard Larcher, président du Sénat, selon qui Alexandre Benalla "a des propos offensants". "Je ne laisserai pas insulter l'institution qu'est le Sénat. Cette commission est totalement souveraine, c'est elle qui écoutera, entendra et décidera", a-t-il réagi sur LCI.



"M. Philippe Bas (le président de la commission d'enquête) et ses rapporteurs seront extrêmement attentifs à la séparation des pouvoirs, et (à ce qu'il n'y ait) aucune confusion avec l'instruction en cours", a-t-il ajouté en réponse aux interrogations sur le respect de la séparation des pouvoirs.



Alexandre Benalla devra répondre aux sénateurs le 19 septembre prochain. Du côté de l'enquête judiciaire en cours, il a été mis en examen pour violences en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insignes réglementés, recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection et recel de violation du secret professionnel.