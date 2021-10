2022 : sur RTL, Hollande dit "soutenir" Hidalgo et l'appelle à "proposer et convaincre"

"Elle représente le courant social-démocrate" : invité de RTL ce lundi 25 octobre, l'ancien président François Hollande a apporté son soutien à la candidate du Parti Socialiste pour la prochaine élection présidentielle, Anne Hidalgo.

Si la maire de Paris ne décolle pour l'instant pas dans les sondages, l'ex-chef d'État assure que "c'est à partir de janvier qu'une candidature se détache" et espère que ce sera le cas pour la sienne. Il appelle désormais la socialiste à "s'affirmer, proposer, convaincre", ce qui, assure-t-elle, "elle a déjà commencé à faire".

François Hollande par ailleurs les "candidatures éclatées" à gauche. Son ancien ministre Arnaud Montebourg, le communiste Fabien Roussel, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot pour EELV et donc Anne Hidalgo se sont tous déclarés candidats. "SIx candidats à gauche, c'est un aveu qu'une bonne partie de ces candidats sont déjà dans le renoncement d'être au second tour", regrette l'ancien président.