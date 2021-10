Présidentielle 2022, Macron, Mélenchon, Montebourg : Hollande dézingue à tout-va

Affronter. Voici le titre du nouveau livre de François Hollande qui aurait pu également s'appeler "Critiquer" ou "Dézinguer". Ce qui est sûr, c'est que l'ancien chef de l'État ne ménage pas ses coups contre Emmanuel Macron. La rancœur est tenace, mais aussi contre son propre camp.

Personne ne trouve grâce à ses yeux. Il peut candidater au poste de "dézingueur" de la République entre son livre et son interview dans Le Parisien. François Hollande accuse Emmanuel Macron de "sauter d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars". Il décrit un quinquennat qui "ressemble étrangement à ce qu'aurait pu être un second mandat de Nicolas Sarkozy". Ça n'est pas un compliment dans sa bouche.

Quant à la gauche, ça dézingue à tout va aussi. François Hollande dépeint Arnaud Montebourg en "Zorro de la politique" qui pourrait finir en "zozo". Jean-Luc Mélenchon est décrit comme un "boulet pour la gauche". Et si François Hollande soutient Anne Hidalgo, il lui conseille de "retravailler" sa proposition sur le doublement du salaire des professeurs. L'ancien chef de l'État a ce commentaire cruel : "À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes".

Il y a quelques jours un ex-PS devenu ministre d'Emmanuel Macron confiait : "Hollande est plus qualifié pour faire l'autopsie de la gauche plutôt qu'un diagnostic. Il ne devrait pas se comporter comme dans une élection cantonale". Ça non plus ça n'est pas un compliment...