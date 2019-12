Vents violents : plusieurs stations de ski fermeront ce vendredi dans les Pyrénées

publié le 20/12/2019 à 07:20

Plusieurs domaines skiables ferment leurs portes ce vendredi 20 décembre dans le massif des Pyrénées. En cause : de fortes rafales de vent annoncées, pouvant atteindre jusqu'à 200km/h en haute altitude.

"Nous sommes obligés de fermer quand il y a des rafales trop importantes pour assurer la sécurité des skieurs", a indiqué à l'AFP Anaïs Aguillon, responsable communication du groupe N'Py, qui rassemble huit stations des Pyrénées. "Mais on a l'habitude ici d'avoir des coups de vent, donc tout est organisé et anticipé pour qu'il n'y ait pas dégâts matériels". Selon elle, "les domaines rouvriront au fur et à mesure que les pistes seront sécurisées et devraient être accessibles dans leur grande majorité ce week-end".

D'après les informations de Météo France, il s'agit d'un violent coup de vent "d'une intensité rare, se produisant moins d'une fois par an". Quatre départements pyrénéens ont été placés en vigilance orange pour vent violent.

Les rafales, déjà présentes jeudi 19 au soir en altitude, devraient s'intensifier dans la nuit et gagner l'ensemble du massif. Des pointes à 127 km/h ont déjà été relevées au Pic du Midi de Bigorre (Hautes-Pyrénées). Elles pourraient atteindre "150 à 170 km/h, voire 180 à 200 km/h en haute montagne, mais pourront être également très fortes dans les vallées, pouvant déferler très loin sur le piémont", selon Météo France.

De fortes pluies et de la neige annoncées ce week-end

La fin de l'épisode est prévu ce endredi en milieu de matinée. Météo France annonce ensuite l'arrivée d'une dépression nommée Fabien entre samedi et dimanche, qui devrait apporter d'importantes précipitations pluvieuses, ainsi que de la neige en altitude dans les Pyrénées. Peu avant 22h jeudi, les pompiers des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège n'avaient pas recensé d'interventions notables liées aux vents violents.