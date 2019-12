Météo France place un département en vigilance orange neige-verglas

publié le 05/12/2019 à 19:15

Météo France a placé le département des Ardennes en vigilance orange pour un risque de pluies verglaçantes prévues ce vendredi 6 décembre entre 6 heures et midi. Après une période froide, avec des températures négatives, des pluies sont attendues en fin de nuit de jeudi à vendredi et en tout début de journée de vendredi, indique Météo France. Par conséquent, les premières pluies prendront la forme de pluies verglaçantes et surfondues.

En début de matinée vendredi, ce risque concernera principalement l'ouest du département avant de s'étendre à l'ensemble des Ardennes en milieu de matinée. Vers la fin de matinée, le risque de pluies verglaçantes se limitera davantage au nord du département où le froid résistera encore.

À partir du milieu de journée et dans l'après-midi de vendredi, ce risque disparaît assez rapidement avec la hausse des températures autour de 4 à 5 degrés. Pour les départements voisins et au nord d'une ligne Reims (51), Schengen (Lux.), ce risque est très localisé et très temporaire, d'une durée généralement inférieure à 1 heure.

Carte Météo France de vigilance le 5 décembre 2019 Crédit : Météo France