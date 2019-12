Météo : 5 départements en vigilance orange aux vents violents et inondations

publié le 19/12/2019 à 06:59

5 départements sont placés en vigilance orange ce jeudi 19 décembre. Dans l'Ouest, Météo France indique des risques d'inondations en Charente-Maritime et dans les Landes. En Haute-Loire, dans le Rhône et dans la Loire l'organisme prévoit un épisode tempétueux avec des vents violents.

Au fil de la journée les rafales devraient descendre du Massif Central et atteindre les 80 à 90 km/h dans la plaine et les basses vallées. En fin de soirée, le vent devrait s'intensifier. " On attend généralement des rafales dépassant les 100 km/h. Sur le sud de Loire, notamment du côté de la vallée du Gier on pourrait avoir plus de 110, voire de 120 km/h", indique Météo France. Cet épisode devrait se poursuivre dans la nuit du 19 au 20 décembre.



Les personnes résidant de ces 3 départements sont invitées à limiter leurs déplacements et à prendre garde aux chutes d'arbre ou d'objets. Il est aussi impératif de ranger tous les objets susceptibles d'être emportés par le vent.

5 départements en vigilance orange, le 19 décembre 2019 Crédit : Météo France