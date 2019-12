et AFP

publié le 15/12/2019 à 18:34

"Son décès est lié aux intempéries", a indiqué le parquet, précisant qu'il avait été retrouvé dans l'après-midi, dimanche 15 décembre, dans un cours d'eau de l'Adour, à 25 km à l'est de Dax. L'homme de 40 ans porté disparu depuis deux jours a été retrouvé mort dans son véhicule sur la commune d'Onard dans un secteur en crue du département des Landes, qui est toujours placé en vigilance orange, a annoncé le parquet de Dax.

"Les gendarmes l'ont retrouvé grâce aux traces de freinage sur la route et le talus, a indiqué le vice-procureur de Dax Laurent Bidault. Il rentrait chez lui et a fait une sortie de route, il est tombé en contrebas dans une zone inondée", a-t-il poursuivi, soulignant que "la route n'était pas inondée (...) La voiture était sous l'eau, invisible".

Cet homme avait disparu dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 décembre dans le secteur de Tartas, où l'Adour a débordé et où un pic de crue était attendu dimanche soir. Les intempéries qui ont frappé le sud-ouest avaient déjà fait deux morts et cinq blessés en raison de chutes d'arbres ou des crues. Comme les Landes, trois départements du Sud-ouest restent en vigilance orange : la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Gers.

7.000 foyers encore privés d'électricité

Par ailleurs, près de 7.000 foyers étaient encore privés d'électricité dimanche 15 décembre en fin d'après-midi dans le Sud-Ouest de la France après des vents violents, selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Ils se situent en Nouvelle-Aquitaine (5.200) et Occitanie (1.700). Les quelque 2.000 techniciens déployés sur le terrain "restent évidemment mobilisés pour rétablir au plus vite ces derniers clients", a déclaré le porte-parole d'Enedis.

Au plus fort de la crise, jusqu'à 400.000 foyers ont été privés d'électricité dans plusieurs régions de France. Enedis insiste sur les consignes de sécurité à respecter. Les personnes qui utilisent des groupes électrogènes doivent les placer à l'extérieur des habitations pour éviter tout risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Le gestionnaire du réseau électrique rappelle qu'il ne faut en aucun cas toucher un câble électrique tombé à terre.