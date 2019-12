Météo France : les prévisions pour une fin de semaine très agitée

publié le 19/12/2019 à 12:35

Comme la semaine dernière, plusieurs perturbations actives vont traverser le pays avec des vents parfois forts et des précipitations conséquentes, a annoncé Météo France mercredi 18 décembre.

Dès ce mercredi, une perturbation a abordé l'Ouest du pays. Tout au long de la journée de jeudi, des pluies parfois soutenues vont toucher la Bretagne. Dans le Sud du pays, il pleuvra également sur les Cévennes et le vent se renforcera.

Il soufflera fort dans le domaine de l'Autan ainsi que sur les hauteurs du Massif central et des Pyrénées avec des rafales dépassant parfois les 100 km/h. Les températures resteront très douces pour la saison, comprises entre 11 et 20 °C l'après-midi.

Un week-end pluvieux et venteux...

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la perturbation se réactivera et se déplacera vers l'Est, avec des vents forts sur les côtes de l'Atlantique, les hauteurs du Massif central et surtout sur les Pyrénées. À partir de vendredi, ces vents forts se décaleront vers la vallée du Rhône avec des valeurs atteignant 100 km/h.

Les précipitations souvent soutenues concerneront la moitié est du territoire. Les pluies seront particulièrement marquées entre les Cévennes et la Côte d'Azur. De chutes de neige toucheront le sud des Alpes et le risque d'avalanche deviendra fort. Les températures, bien qu'en baisse, resteront encore douces pour la saison.

Enfin, samedi, une nouvelle onde pluvieuse active gagnera l'Ouest du pays, avec des rafales proches de 100 km/h. Dimanche, les vents les plus forts affecteront encore les régions les plus méridionales. Les précipitations de la veille toucheront encore les régions de l'Est et il neigera sur les Alpes du Nord. Les températures seront globalement stationnaires.