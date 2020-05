Vacances d'été : à quel temps faut-il s'attendre ?

publié le 30/05/2020 à 09:30

Ce lundi 1er juin débute l'été météorologique, qui correspond aux mois de juin, juillet et août. À cette occasion, Météo France a prévenu ce jeudi 28 mai que la France va "vers un été plus chaud que la normale." Elle pointe un risque de canicule avec un anticyclone des Açores particulièrement développé, selon plusieurs scénarios.

"Dans le cas de cet été, plusieurs modèles suggèrent un anticyclone des Açores plus développé que la normal, donc des épisodes de temps calme, ensoleillé plus fréquents. C'est un contexte qu'on retrouve davantage sur le sud-est de l'Europe. Ceci est conjugué à des sols secs qui tend à augmenter le risque de canicule", note Météo-France.

Plus globalement, les températures devraient être plus chaudes que la normale sur une grande partie de la France. Elles devraient être plus dans la norme en Bretagne, Normandie et Pas-de-Calais. "Sur la façade Atlantique, les conditions semblent réunies pour que l'influence océanique limite la montée des températures", explique Météo France.

Les prévisions saisonnières pour l'été 2020 Crédit : Météo France

Concernant les pluies, l'été devrait être sec dans la moitié sud de la France, avec des conditions plus sèches que la normale. Pour le reste de la France, "l'incertitude des prévisions est plus importante et aucun scénario n'est privilégié pour ce trimestre", indique Météo France.