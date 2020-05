publié le 28/05/2020 à 06:33

Si le beau temps actuel incite à prévoir des activités en extérieur pour le week-end de la Pentecôte qui arrive, il est prudent de prévoir également des activités en intérieur puisque la météo promet d’être incertaine.



La France se trouvera en effet dans un entre-deux, plus vraiment protégée par un anticyclone, mais encore peu touchée par les dépressions. Dans la journée de samedi, il fera beau et chaud sur la majorité du pays selon Météo France, même si des averses risquent de se produire en Bretagne et sur le sud, des Pyrénées aux Alpes. Il fera entre 14 et 27 degrés sur l’ensemble du pays.

Pour dimanche, le ciel sera un peu plus voilé avec des nuages qui progressent. La température baissera légèrement, pour osciller entre 13 et 25 degrés. Pour le lundi 1er juin, la météo risque d’être bien plus mitigée et fraîche, avec des averses généralisées et des températures en chute, pour cause de dépression s’installant sur la Belgique.