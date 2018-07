publié le 30/12/2017 à 08:35

Sur le plan environnemental, l'année 2017 a été particulièrement difficile. La planète a connu des records de chaleur et des phénomènes météorologiques extrêmes. L'annonce de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris a provoqué une véritable onde de choc mondiale. Une décision vivement dénoncée par Emmanuel Macron qui a en profité pour mettre la France en première ligne de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique.



Les États-Unis étaient donc en minorité lors de la COP 23 qui s'est déroulée en novembre à Bonn, en Allemagne, et au cours de laquelle plusieurs constats alarmants de scientifiques ont de nouveau émergé. Lors d'un second sommet mondial, le One Planet Summit, organisé en décembre, Emmanuel Macron a rappelé l'urgence du combat contre le réchauffement climatique : "On est en train de perdre la bataille".

2017 laissera de nombreuses cicatrices à certains pays, marqués par des catastrophes naturelles ravageuses et incontrôlables, et annonce peut-être des catastrophes climatiques de plus en plus dévastatrices. Entre ouragans, incendies géants et pics de pollution à répétition... Voici les moments qui ont marqué l'année.

1. L'ouragan Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Irma, un ouragan de catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, a balayé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy mercredi 6 septembre en se déplaçant à la vitesse de 24 km/h. Au moins 6 morts ont été déplorés sur la partie française de Saint-Martin, détruite à 95% selon les autorités.

2. L'incendie en Californie

Le bilan des violents incendies en Californie, où l'intensification du vent inquiète les pompiers, s'est élevé à 38 morts, selon un dernier bilan publié dimanche 15 octobre par les autorités. L'alerte maximum a été maintenue alors que des vents forts qui avaient déjà attisé les feux les jours précédents soufflaient encore samedi 14 octobre.



Début décembre, des incendies ont repris et ont nécessité l'évacuation de 250.000 personnes dont des célébrités : Lionel Richie, Gwyneth Palthrow, Paris Hilton. Les villas de Harrison Ford et Jennifer Aniston ont également été menacées, dans le quartier chic de Bel Air et les collines au nord de Los Angeles.

3. L'ouragan Harvey au Texas

L'ouragan Harvey, au départ un ouragan de force 4, a fait près d'une quarantaine de morts début septembre. Des accalmies avaient permis d’accélérer l'hélitreuillage des victimes, en parallèle d'un porte-à-porte réalisé par les autorités. Selon la Maison Blanche, 100.000 foyers ont été touchés par ces inondations. Le bilan matériel est extrêmement lourd : l'eau, qui a atteint un niveau sans précédent, a ravagé habitations, entrepôts et infrastructures.

4. L'incendie au Portugal

Le dimanche 15 octobre, des feux ont touché des zones forestières situées au Portugal et au nord-ouest de l'Espagne, après des mois de sécheresse et des températures élevées pour la saison. Mais les vents violents accompagnant le passage de l'ouragan Ophelia ont aussi contribué à attiser les flammes. D'après un dernier bilan, une quarantaine de personnes ont été tuées par les incendies au Portugal et en Espagne.

5. L'ouragan Maria

L'ouragan Maria, de catégorie 5, a touché la Martinique et la Guadeloupe mardi 19 septembre. Vents violents et pluies torrentielles ont balayé les Antilles. "Les vents ont emporté les toits chez presque toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé ou été en contact. Le toit de ma propre résidence officielle a été un des premiers à s'envoler", a écrit l'élu le Premier ministre de l'île des Caraïbes, Roosevelt Skerrit.

6. Le nuage de pollution à New Delhi

New Delhi a tristement honoré sa réputation de capitale parmi les plus polluées du monde. Mardi 7 novembre, la mégalopole et ses 20 millions d'habitants ont vécu sous un immense brouillard de pollution. Dès le réveil, les larges artères de la ville ont été voilées de gris. Les appartements ressemblaient à des fumoirs. Des petits commerçants de rue s'étaient noués un chiffon sur le visage, protection bien dérisoire.

