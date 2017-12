Californie : les incendies dévastateurs attisés par des vents violents

publié le 08/12/2017 à 09:07

Les feux sont si massifs dans les environs de Los Angeles qu'on aperçoit les fumées depuis l'espace. Beaucoup d'habitants portent des masques pour se protéger. Les images sont vraiment impressionnantes. On ne distingue plus parfois que la silhouette des très hauts palmiers emblématiques de la ville dans un paysage de flammes.



Près de 250.000 personnes ont dû quitter leur domicile, dont des célébrités : Lionel Richie, Gwyneth Palthrow, Paris Hilton. Les villas de Harrison Ford et Jennifer Aniston sont également menacées, dans le quartier chic de Bel Air et les collines au nord de Los Angeles.

En fait, il y a plusieurs incendies, jusqu’à Ventura, plus haut sur la côte. L'un des feux a détruit à lui seul 40.000 hectares de végétation. Des centaines de bâtiments ont brûlé. Des centaine d'écoles sont fermées. Le feu, qui était dans la ville de Los Angeles, s'est un peu calmé. Il avait obligé notamment à fermer l'autoroute 405. C'est l'une plus fréquentées et embouteillées, avec ses quatorze voies. C'est en quelle sorte la colonne vertébrale nord-sud de Los Angeles.

Los Angeles, une ville dans la nature

D'ailleurs, au bord de l'autoroute, au sommet d'une colline de végétation, se trouve un grand musée qui s'appelle le Getty Center, l'un des meilleurs des États-Unis, avec des chefs-d'oeuvre de l'impressionnisme. Jeudi 7 décembre, les images étaient inquiétantes, parce qu'on le voyait entouré de flammes à quelques centaines de mètres. Finalement, tout a été protégé et il n'est plus menacé.



La Californie du Sud a un climat méditerranéen, comme au sud de l'Italie ou de l'Espagne. Il ne fait jamais vraiment très froid. La végétation est vraiment sèche. Contrairement à l'image qu'on peut avoir quand on n'est jamais allé à Los Angeles, c'est une ville dans la nature. Il y a même des animaux sauvages à Los Angeles, et beaucoup de zones totalement laissées à la végétation et des canyons. C'est aussi pour cela que le feu se propage.



Des vents qui vont dans tous les sens

Surtout, cela souffle très fort (au-delà de 130 km/h). Cela s'est ailleurs intensifié ces dernières heures. Cela va se calmer un peu, mais cela soufflera à plus de 100 km/h pendant encore 36 heures. Ce sont les vents d'automne et d'hiver qu'on appelle Santa Anna. Les Californiens disent qu'ils rendent fou, parce qu'il vont dans tous les sens. C'est difficile de prévoir exactement dans quel sens vont progresser les incendies.



Une image fait le tour des réseaux sociaux aux États-Unis dans ces incendies. On voit un jeune homme au bord d'une route, qui s'arrête et qui essaie de sauver un lapin sauvage cerné par les flammes et qui va s'embraser. L'animal est terrifié. En s'agitant, ce jeune homme arrive à le sauver. C’est juste une image, mais c'est une jolie image.

