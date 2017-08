publié le 05/08/2017 à 02:10

Donald Trump entame-t-il un début de marche arrière au sujet de l'accord de Paris sur le climat ? Si les États-Unis ont bien confirmé, vendredi 4 août, à l'ONU qu'ils allaient se retirer de l'accord visant à limiter le réchauffement climatique, le pays ne claque pas la porte des négociations. Washington continuera ainsi à participer aux négociations internationales et sera présent à la prochaine conférence climatique annuelle de l'ONU, la COP23, qui se tiendra en novembre à Bonn en Allemagne.



Selon le département d'État, "cette participation inclura les négociations en cours sur les lignes directrices pour mettre en œuvre l'accord de Paris". "Comme le président l'a dit", "il est ouvert à revenir dans l'accord de Paris si les États-Unis peuvent trouver des termes qui leur soient plus favorables, plus favorables à leur économie, à leurs citoyens et à leurs contribuables", a encore expliqué la diplomatie américaine.

Présent à Paris pour le défilé du 14 juillet, Donald Trump avait déclaré mystérieusement que "quelque chose pourrait se passer" au sujet de cet accord. Le 1er juin, le président américain avait annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, suscitant un tollé mondial et dans le pays même.