publié le 16/10/2017 à 12:04

Le Portugal observe à partir de mardi un deuil national de trois jours après la mort d'au moins 37 personnes dans des incendies de forêt qui ont aussi fait quatre morts en Espagne. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir alors que les pompiers sont toujours fortement mobilisés. Depuis dimanche, les flammes ravagent des zones forestières du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne frappées par des mois de sécheresse et qui connaissent des températures élevées pour la saison. Des vents violents, causés par le passage de l'ouragan Ophelia, ont attisé ces feux.



Ces incendies ont fait 37 morts et 71 blessés (dont 16 graves) dans le centre et le nord du Portugal, et quatre autres personnes ont péri en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, selon les autorités des deux pays. "Il y a encore des équipes sur le terrain" pour tenter d'établir un bilan final, a déclaré la porte-parole de la protection civile portugaise, Patricia Gaspar, précisant qu'un bébé d'un mois figurait parmi les morts.



Face aux quelque 540 incendies ou départs de feux enregistrés à travers le Portugal au cours des dernières 24 heures, un record depuis 2006, le Premier ministre Antonio Costa a déclaré "l'état de catastrophe publique". Ce lundi, 200 départs de feux supplémentaires ont été comptabilisés, nécessitant l'intervention de 3.600 pompiers.

"On a vécu un véritable enfer, c'était horrible. Le feu est venu de partout et les flammes sont passées juste au-dessus des maisons", a témoigné à la télévision publique RTP une habitante de la commune de Penacova, où deux frères d'une quarantaine d'années sont morts alors qu'ils tentaient de combattre les flammes.



Le 17 juin dernier, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du Portugal avait fait 64 morts et plus de 250 blessés près de Pedrogao Grande (centre).