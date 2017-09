publié le 06/09/2017 à 09:06

"Irma est un ouragan de catégorie 5, maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, dont le centre est prévu de passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt mercredi matin", indique Météo France dans son dernier bulletin. "Irma est un ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", souligne l'institut.



L'ouragan se déplace à la vitesse de 24 km/h et se situait à 364 kilomètres de Saint-Martin et 330 kilomètres de Saint-Barthélémy. Il est désormais plus puissant que les ouragans Luis (1995 à Saint-Martin) ou Hugo (1989 en Guadeloupe, 15 morts). Il est aussi plus puissant que Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels. Le niveau d'alerte violet impose le confinement total de la population.



Une houle dont les creux dépasseront 12 mètres et un déferlement d'une extrême violence sur les rivages ainsi qu'une submersion majeure des parties basses du littoral sont attendues. Marigot, Grand Case et Gustavia seront particulièrement impactées.

Suivez la progression de l'ouragan Irma :

9h51 - Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a parlé de "forte inquiétude" avant le passage de l'ouragan à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des milliers d'habitants, environ 7.000 selon son entourage, ont refusé de se mettre "à l'abri". "S'il y a un message qu'on peut encore passer, c'est de se protéger un maximum et d'écouter les conseils et les consignes qui ont été donnés", a précisé la ministre à l'issue d'une réunion à la cellule de crise de Paris.



9h35 - "Les ouragans sont nécessaires à l'équilibre des températures", dit Louis Bodin. Invité de RTL, le "Monsieur météo de la station de la rue Bayard a expliqué de quelle façon se développe un ouragan. L'interview complète est à retrouver ici. "Un ouragan se forme de part et d'autres de l'équateur météorologique, avec des eaux très chaudes."



9h15 - Les rafales de vent pourraient atteindre 360 km/h, le pic de violence de l'ouragan est attendu entre 6 heures et midi (heures locales). Les internautes ont posté les premières images de la tempête. Des scènes d'apocalypse sont à retrouver ici.

9h00 - Le puissant ouragan Irma a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi sur l'île de Barbuda, dans les Caraïbes, a annoncé le Centre des ouragans américain. L’œil du cyclone est passé sur Barbuda vers deux heures du matin, accompagné de vents atteignant 295 km/h, a précisé le centre.



8h30 - Invité de RTL Petit Matin, Éric Maire, préfet de Guadeloupe, a précisé les moyens mis en oeuvre alors que l'ouragan est en approche des îles de Saint-Barth, Saint-Martin et de la Guadeloupe.