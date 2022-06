Après la pluie, le beau temps ! Si certaines régions ont été touchées par des averses et des orages ces derniers jours, à partir de vendredi, avec le retour de l'anticyclone, les températures repartiront à la hausse. Le week-end s'annonce donc pleinement estival avec de fortes chaleurs au sud.

Selon la chaîne météo, la hausse des températures sera généralisée à partir de vendredi et la chaleur s'installera de manière plus durable et intense sur la partie sud du pays qu'au nord. Les températures atteindront 25 à 30°C au sud alors qu'au nord, elles seront généralement comprises entre 22 et 25°C.

Ensuite, la chaleur va s'accentuer au cours du week-end. Les températures seront comprises entre 25 et 30°C au nord, à l'exception des régions proches de la Manche où le ciel sera passagèrement nuageux. Les températures resteront ainsi proches des 20°C. Au sud, des fortes chaleurs sont prévues avec des températures oscillant entre 30 et 35°C à l'ombre, soit un excédent de 7 à 8°C par rapport aux normales de saison.

Le retour des orages en début de semaine prochaine

En revanche, la chaleur deviendra lourde lundi et mardi prochains. Dès lundi, le ciel va s'assombrir dans le sud-ouest au centre-est avec une dégradation orageuse attendue en fin de journée. Mais il fera encore très chaud avant l'arrivée des orages avec des températures souvent comprises entre 30 et 35°C.

La chaleur restera plus modérée au nord avec des températures souvent comprises entre 25 et 28°C. Les régions proches de la Manche ne seront toujours pas concernées par cette vague de chaleur avec des températures situées entre 18 à 22°C. La fiabilité du temps n'est pas très bonne pour les jours suivants, mais la chaleur pourrait lentement régresser avec l'arrivée d'air océanique plus frais arrivant par l'Atlantique.

