Après la sécheresse et le gel, les pluies diluviennes et la grêle provoquées par des orages. Ce nouvel épisode climatique violent pose non seulement la question de l'adaptation du secteur, mais aussi celle de l'accompagnement des exploitants.

Au lendemain des intempéries, ces derniers "sont assez abattus parce que c'est le travail d'une année qui est réduit en cendres en quelques minutes", rapporte Arnaud Gaillot, fraîchement élu président national des Jeunes agriculteurs. Cependant, le constat définitif des dégâts prendra un peu de temps. Par exemple, pour la vigne, "ce sera au moment des vendanges", explique-t-il.

Au-delà des exploitations endommagées, voire détruites, force est de constater que "le changement climatique est là" et que "les épisodes pluvieux ont changé". Arnaud Gaillot appelle alors à "trouver une solution". "Parce que derrière ces catastrophes, c'est en fait l'alimentation dans l'assiette de tous les citoyens qui est en jeu", rappelle le président des Jeunes agriculteurs.

En attendant ces solutions, notamment d'adaptation, le gouvernement a annoncé lundi une série de mesures, dont l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État, pour soulager les exploitations agricoles touchées.

"On va activer très rapidement les dispositifs qu'on connaît, comme l'allègement des charges sociales, la défiscalisation sur la taxe sur le foncier non bâti (...) regarder aussi les dispositifs qui peuvent être pris dans le cadre des calamités agricoles", a déclaré le nouveau ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, après sa rencontre avec des viticulteurs dans une exploitation touchée jeudi à Saint-Quentin-de-Caplong, dans l'est du Bordelais.

