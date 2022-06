Météo : que prévoient les météorologues pour juin, juillet et août 2022 ?

À quoi va ressembler notre été ? La question va certainement inquiéter les agriculteurs mais aussi les vacanciers qui espèrent trouver du soleil sur leur lieu de villégiature. L'information va aussi particulièrement intéresser celles et ceux qui prévoient des événements familiaux ou amicaux, comme des mariages par exemple. Maintenant que les restrictions liées à la situation sanitaires sont derrière nous, les occasions vont se multiplier. Et clairement : seul le soleil est désiré. Les jardiniers et agriculteurs, tout comme les personnes sensibles aux fortes chaleurs, espèrent quant à elles un été sans canicule et avec un peu d'eau pour compenser un printemps déjà avare sur cette question.

Heureusement pour les amoureux des ambiances estivales, les météorologues de Météo-France ont prévu un bel été, chaud et sec, pour une bonne partie de la France pour les trois prochains mois. "Le scénario le plus probable cet été sur une grande partie du sud de l’Europe, est celui de situations anticycloniques plus fréquentes que la normale, et donc à la poursuite de conditions d’anomalies chaudes et sèches", note l'organisation dans son "bulletin des tendances climatiques à 3 mois".

Un scénario "plus sec que la normale" dans le Sud

D'après les spécialistes, la moitié sud de l'Hexagone pourrait être concernée par des températures plus chaudes. Une prévision dont la probabilité est plutôt élevée (70%), car, rappelons-le, les prévisions ne sont pas une science exacte. Ce bulletin ne permet pas de prévoir le détail des conditions météorologiques des prochains mois, jour par jour ou même semaine par semaine, prévient Météo-France. Il s’efforce seulement de déterminer les tendances attendues en moyenne sur le trimestre.

La température peut être considérée globalement sur la saison mais un événement particulier, durant entre quelques jours et quelques semaines, ne peut être anticipé que quelques jours à l’avance, par la prévision météorologique classique.

Du côté des précipitations, Météo France prédit un "scénario plus sec que la normale" toujours pour la moitié sud du pays. Aucun scénario n’est privilégié pour la moitié nord. Celles et ceux qui espèrent des pluies pour leurs cultures ou simplement rafraîchir l'atmosphère ne doivent pas pour autant désespérer. "Ce scénario le plus probable s’entend à l’échelle du trimestre et n’exclut pas des épisodes ponctuels avec une pluviométrie pouvant être localement importante", expliquent les scientifiques.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info