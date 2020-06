Météo : un premier pic de chaleur attendu cette semaine

publié le 22/06/2020 à 06:31

L'été est là et avec lui, les premières chaleurs. Le soleil et des températures de plus de 30°C sont attendues sur la majorité du pays dès mercredi 24 juin et ce pour plusieurs jours.



Météo France annonce que mercredi, jeudi et vendredi seront les trois journées les plus chaudes de la semaine à venir et le mercure atteindra ou dépassera les 30°C dans de nombreuses régions.

Dans le Sud Ouest, l'Île-de-France et la vallée du Rhône, les températures devraient monter entre 32 et 34°C, voire 35°C localement prédit le service de météorologie, annonçant le début de l'été. Les températures minimales seront donc en forte hausse en fin de semaine, entre 16 et 20°C dans les métropoles et le pourtour méditerranéen.

Le mercure devrait légèrement baisser après cet épisode de chaleur. Une baisse qui pourrait être accompagnée d'une dégradation orageuse arrivant par l'ouest du pays, prévient Météo France.

