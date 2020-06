Météo : quel temps caractérise le mois de juin ?

publié le 02/06/2020 à 07:30

Comme chaque année, le mois de juin offrira son lot de beaux jours, de siestes au soleil et d'après-midi en plein air à de nombreux Français. Cette période de l'année marque en effet l’entrée dans l’été, avec les jours les plus longs mais aussi l'arrivée des possibles premières canicules. Depuis le début des années 2000, les mois de juin se montrent de plus en plus chauds et les moyennes ont augmenté de quasiment 3°C par rapport à la décennie 1990.

Comme le rapporte La chaîne météo, même si les températures de saison sont de 20°C, le beau temps ne sera pas toujours au rendez-vous et de fortes pluies peuvent venir perturber notre quotidien, dans toutes les régions de l'Hexagone. Les orages sont souvent violents à cette période de l’année. En haute montagne, le manteau neigeux va se maintenir au mois de juin et la végétation n’a pas encore atteint son développement maximal en raison de l’altitude.

En ce qui concerne les températures extrêmes historiques, elles vont de -4,1°C à Mouthe, dans le Doubs, au matin du 13 juin 1956 et du 30 juin 1960, à 45,9 °C à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, lors de la canicule du mois de juin, l'année dernière. Cette date avait d'ailleurs établi le nouveau record absolu de chaleur sur la France métropolitaine tous mois confondus.