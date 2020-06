Météo en France : le mauvais temps va-t-il durer ?

Météo France prévoit une semaine fraiche et pluvieuse

publié le 09/06/2020 à 15:30

C'est une deuxième semaine de juin relativement fraiche et pluvieuse que prévoit Météo France. Après avoir profité d'un printemps très doux, la France voit ses températures chuter avec l'arrivée d'air frais sur l'hexagone. Il faudra patienter jusqu'à la fin de semaine pour retrouver des valeurs de saison.

En effet, après un confinement placé sous le signe du soleil et de la douceur, c'est la pluie qui a marquée la première semaine de juin, particulièrement dans certaines régions. C'est le cas de la Côte d'Azur où 83 millimètres de pluie ont été mesurés à Cannes, 77 millimètres du côté de Nice. Ces valeurs représente l'équivalent de plus d'un été entier de pluie sur la région, qui est de 64 millimètres à Nice et 72 millimètres à Cannes en temps normal, précise le site de prévision.

Pluies prévues la semaine du 8 au 15 juin Crédit : Météo-France

Le retour du beau temps prévu pour la fin de semaine

Les températures seront de nouveau en hausse à compter de vendredi et atteindront des niveaux souvent au dessus des normales de saison le week-end prochain. Dimanche il devrait faire de 24 à 27 degrés dans l'après-midi, aussi bien au nord qu'au sud.