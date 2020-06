Pourquoi les cheveux frisent quand il pleut ?

publié le 13/06/2020 à 06:10

Avec les vagues de pluie qui traversent la France de part en part depuis jeudi, la question est dans toutes les têtes : Pourquoi les cheveux frisent ou frisottent-ils quand il pleut ? Pour mieux comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) Les cheveux frisent pour former une protection contre la pluie, une sorte de bouclier.

2) Les cheveux frisent parce qu'ils réagissent à l'humidité

3) C'est une réaction au froid, puisque la pluie est froide.

La bonne réponse est la réponse 2 ! On se sert même de cela pour faire les baromètres et les hydromètres. La pluie rend les cheveux plus lourds, et l’humidité les fait s’allonger. Prenons des cheveux de femme de 30 cm de long, soit des cheveux arrivant aux épaules : avec l’humidité, ils vont gagner 6 millimètres. Ce n’est pas beaucoup, mais cela suffit à modifier votre coiffure.

Les cheveux ondulés ou naturellement bouclés vont friser davantage. Mais attention, tout le monde ne frise pas avec la pluie ! Si vous avez les cheveux naturellement raides, ils vont, par exemple, s’aplatir encore plus.

Les cheveux utilisés dans des baromètres

Pour ce qui est du baromètre, vous connaissez forcément le petit chalet en bois (et maintenant en plastique) qui affiche une bergère quand il fait beau, et un homme en costume noir avec un parapluie quand il pleut. Et bien ce baromètre basique fonctionne avec un cheveu : s’il fait humide, en s’allongeant, il affiche le bonhomme, et au contraire quand il fait sec, en raccourcissant, il affiche la bergère.

Autre astuce bien connue des agriculteurs : si vous voyez les hirondelles frôler le sol, voler très bas, il pleuvra bientôt. Car avec le changement de temps qui s’annonce, les insectes volent très bas, et les hirondelles vont donc chasser leur nourriture jusqu’au ras du sol.