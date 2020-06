Météo : la France connait son début d'année le plus chaud jamais observé

publié le 03/06/2020 à 16:04

Jamais un début d'année n'aura été aussi chaud en France. De janvier à mai, les températures sont 2,1 degrés au-dessus de la normale de saison, un record, selon Étienne Kapikian, prévisionniste à Météo France, invité au micro de RTL.

En 2007, précédent record, les températures dépassaient de 2 degrés les normales de saison sur la période. Étienne Kaprikian n'est pourtant "pas surpris" et explique : "Les 2,1 degrés sont en rapport avec la moyenne sur la période janvier-mai des années 1981-2010. Il faut savoir que les quatre débuts d’années le plus chauds ont tous eu lieu depuis 2007."

Si ces chiffres sont spectaculaires, il convient néanmoins de prendre du recul. "Il ne s'agit que des cinq derniers mois sur la France, il y a possibilité d’avoir des mois plus frais plus tard dans l'année", explique le prévisionniste. Par ailleurs, cette hausse des températures concerne la France tandis que "le printemps a été plus frais que la normale sur le reste de l’Europe".

Si l'on n'a jamais connu un début d'année aussi chaud, en mars ou début mai ont été constatées des baisses de températures drastiques. "Les fluctuations font partie de notre climat tempéré, explique Étienne Kaprikian. Les coups de frais sont habituels, avoir des pics de chaleur aussi, ce qui est remarquable, c’est la récurrence des pics de chaleur.