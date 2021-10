À l'approche de l'hiver, et conséquence directe de la loi Montagne qui va imposer des équipements spécifiques dans les communes montagneuses de 48 départements, les ventes de pneus neige ont été multipliées par deux sur le site de référence Allopneus.com, révèle RTL. La tendance est identique concernant les chaînes et les "chaussettes".

Chez un équipementier automobile de la périphérie lyonnaise, on constate déjà une hausse de la demande en pneus neige. Dans le Rhône, ils seront obligatoires dans 96 communes dès le 1er novembre. "Il y a énormément de demande, ça commence à bien s'accélérer", constate Thibault, responsable du centre auto. "On a trouvé une alternative pour les gens qui n'ont pas forcément le budget ou qui ne vont pas forcément à la neige, on vend des chaussettes. Une paire de chaînes ou de chaussettes dans le coffre, ça marche. Cela évite 135 euros d'amende et l'immobilisation du véhicule", indique-t-il.

Pas de quoi paniquer pour l'instant, il y a toujours de quoi répondre à la demande. "On a augmenté le stock, on a anticipé cette demande", rassure Thibault qui ne constate toujours pas de pénurie. "Commencez à anticiper, avant que cette loi ne s'applique, à partir du 1er novembre. Anticipez et prévoyez aussi le changement de pneumatiques avant que les centres auto ne soient débordés", conseille-t-il. Les équipements spéciaux resteront obligatoires jusqu'au 31 mars.

