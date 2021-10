Les infos de 5h - Gard : plus de 3.000 foyers privés d'électricité

Plus de 3.000 foyers privés d'électricité cette nuit dans le Gard en raison de chutes d'arbres. Les intempéries se poursuivent en France alors que six départements de l'extrême sud-est restent en alerte orange "pluie-inondation", "crues" et "orages" : le Gard, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vard et le Vaucluse. En Ardèche, le préfet appelle à la prudence.

Pour "les personnes qui vont se rendre au travail dans le sud du département", Thierry Devimeux appelle à "une prudence accrue" parce que "les routes risquent d'être moins praticables", explique-t-il au micro de RTL. "On a eu un gros épisode de pluies cévenoles avec d'intenses précipitations", a-t-il précisé.

Des intempéries qui ont d'ores et déjà provoqué des inondations. Aucun blessé ou disparition n'a été rapporté. "Les pompiers font actuellement le tour des maisons. Une personne âgée qui s'était réfugiée sous un pont a été retrouvée" saine et sauve, a indiqué M. Devimeux.

Les élus de plusieurs communes dans la région ont ouvert des salles publiques pour accueillir une trentaine d'habitants dans l'attente de la décrue.

