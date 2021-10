Les infos de 12h30 - Tempête Aurore : 120.000 foyers toujours privés d'électricité

La Tempête Aurore est passée, même si le vent persiste dans certains départements, mais il faiblit au fil des heures ce jeudi 21 octobre en milieu de journée. La nuit a été agitée dans de nombreuses régions du nord du pays, où 120.000 foyers sont toujours privés d'électricité ce midi.

Selon Antoine Jourdain, directeur technique chez Enedis, "40.000 clients en Normandie sont touchés, ce qui est le plus gros foyer. En Pays de la Loire on a 18.000 clients qui sont encore privés d'électricité. En Bretagne et le Val de Loire, ils sont un peu moins de 15.000".

Le responsable Enedis également responsable de la cellule de crise précise que 250.000 foyers étaient privés d'électricité dans la matinée. "Nous avons 4.000 salariés ou prestataires qui sont mobilisés, ça va prendre un certain. Donc nos pronostics pour un rétablissement sont encore prématurés", a-t-il assuré.

Passe sanitaire - Premier feu vert des députés sur l'extension du passe sanitaire jusqu'au 31 juillet. 135 voix pour, 125 contre. Le texte a été adopté à une courte majorité. Un amendement fait débat : celui qui permet aux chefs d'établissements scolaires de connaître le statut vaccinal de leurs élèves.

Carburants - Sur la hausse des prix du carburant, on attend toujours les mesures d'aide promises par le gouvernement. Sur RTL ce jeudi 21 octobre, Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'est dit favorable à "un chèque mobilité" ou de "la négociation salariale au sein des entreprises".



Football - Les plus hautes instances du foot, notamment la Fifa s'inquiète du sort des footballeuses congolaises. Tout est parti d'une vidéo, sur laquelle on voit ces joueuses s'entraîner à la veille d'un match qualificatif pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Elles s'entraînent sur une route boueuse où elles doivent s'interrompre pour laisser passer une moto ou un camion.