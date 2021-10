Météo France place deux départements en vigilance orange pluie-inondation

Météo France a placé deux départements en vigilance orange pluie-inondation, ce vendredi 29 octobre. Les départements concernés sont le Gard et la Lozère. L'épisode pluvieux devrait débuter en fin d'après-midi sur les territoires concernés.



Un épisode cévenol est attendu entre vendredi soir et dimanche. Les pluies, faibles une grande partie de la journée de ce vendredi, vont se renforcer en fin de journée, note Météo France dans son bulletin. "Le maximum d'activité est attendu entre ce soir et samedi après-midi sur les Cévennes gardoises et lozéroises, où les averses prendront temporairement un caractère orageux dans la nuit de vendredi à samedi avec des intensités pluvieuses qui s'intensifieront", précise l'institut météorologique.

Les cumuls attendus en 24 heures sur la période la plus intense seront compris de 140 à 180 mm généralisés, et ponctuellement jusqu'à 240 mm.