Marseille : des ordures non-récoltées aggravent les inondations

Deux phénomènes cumulés mettent Marseille dans une situation très compliquée en ce lundi 4 octobre. Après que les éboueurs de la ville ont fait grève pendant plusieurs jours et jusqu'à vendredi, la cité phocéenne connaît d'importantes intempéries, et le département des Bouches-du-Rhône a été placé en alerte rouge pour un risque d'inondations.

Dans un communiqué, le maire marseillais Benoît Payan assure que les ordures non-ramassées "obstruent les évacuations d'eau, aggravent le phénomène d'inondation et compliquent l'intervention des secours". Il appelle la Métropole Aix-Marseille-Provence à "prendre, de toute urgence, toutes les mesures pour le ramassage des ordures".

La population marseillaise a été appelée à rester chez elle jusqu'à ce soir et à ne pas mettre ses enfants à l'école si possible. Les collèges ont été fermés dans tout le département. Sur les réseaux sociaux, des images impressionnantes des inondations ont été publiées, et ce dès dimanche soir.