Dordogne : dix vaches foudroyées dans leur pré par un orage

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un violent orage a frappé la Dordogne. Cet épisode météorologique a mortellement touché un troupeau de vaches installé sur la commune de Bouillac. Quatre vaches de race limousine et blonde d'Aquitaine et six veaux sont morts foudroyés alors qu'ils s'étaient abritaient de la pluie sous un arbre. La foudre s'est finalement abattue sur un chêne du bosquet.

C'est le propriétaire du champ qui a découvert cette terrible nouvelle. Par la suite, il en a informé l'éleveur installé depuis six ans sur la commune. "Après la traite je suis allé constater. Quatre mères et six veaux de différents âges au pied du chêne. Je suppose que les bêtes n'ont pas souffert mais ce n'est pas facile de voir cela" a raconté l'agriculteur, sous le choc, à nos confrères de France Bleu Périgord.

"J’espère que les assurances vont suivre"

Ces dix décès sont une perte conséquente pour l'éleveur, tant sur le plan humain que financier. "Il y a une perte économique sur les bêtes mais c’est surtout difficile à vivre sur le plan humain. Ce sont des animaux que l’on élève toute l’année avec beaucoup d’amour alors les voir dans cet état, ça fait mal. Pour la perte d’exploitation, l’expert doit rapidement passer et j’espère que les assurances vont suivre", a fait savoir l'agriculteur auprès de 20 Minutes.