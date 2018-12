publié le 13/12/2018 à 07:00

Ce jeudi 13 décembre, le temps sera marqué par une dégradation pluvieuse sur l'ouest, puis le sud du pays, selon les prévisions de Météo-France. Une nouvelle perturbation pluvieuse s'étirera de la Bretagne au quart sud-ouest du pays en matinée. Elle s'étendra sur la moitié sud en pivotant vers le sud du Massif central, Rhône-Alpes en cours de journée.



Simultanément, des remontées pluvio-instables concerneront le sud-est du pays et la Corse avec de bonnes averses sur les côtes et notamment autour du golfe du Lion. Risque de chute de neige à basse altitude sur les Cévennes en matinée, remontant vers 600/800 m l'après-midi. Sous le corps perturbé, il neigera vers 1.500 m puis 1.300 m sur les Pyrénées, entre 800 et 1000 m sur les Alpes , 500/700 m sur le Massif central, le matin remontant à 800/1.000 m.

Sur le reste du pays, le temps sera nuageux en journée avec des éclaircies plus généreuses au nord de la Seine après dissipation parfois lente des grisailles matinales. Les pluies faibles évacueront la Bretagne et le ciel redeviendra plus clément.

Sur le Nord-est jusqu'à la région lyonnaise les brouillards givrants seront fréquents avec une évolution lente vers un ciel gris et bas. Un bon vent d'est se fera sentir sur les côtes normandes et bretonnes, ainsi que sur le littoral méditerranéen avec des rafales à 70/80 km/h entre le Cap corse, les côtes varoises et le pourtour du golfe du Lion.

Les températures

Le matin, de petites gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes du nord-est au centre-est du pays jusqu'à l'intérieur de la Normandie et Rhône-Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 7 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 9 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.

L'après-midi, il fera 1 à 6 degrés du nord au nord-est du pays et à Rhône-Alpes, 5 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés sur les rivages corses.