Météo du 9 décembre : un temps tempétueux, avec six départements en alerte

publié le 09/12/2018 à 07:00

Ce dimanche 9 décembre devrait voir la Corse frappée par un temps tempétueux, avec de très fortes rafales de vent. Par ailleurs, les Alpes devraient bénéficier de très fortes chutes de neige, indique Météo France. Dès samedi, six départements ont été placés en vigilance orange vent violent, et des rafales pouvant atteindre 150 km/h sont attendues.





Alpes-Maritimes (06), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Isère (38), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) sont ainsi sous surveillance dès dimanche 6h du matin. Des pluies ou des averses concerneront la majeure partie du pays.

L'activité pluvieuse sera plus faible de la Bretagne aux Pyrénées. En revanche, les précipitations seront modérées du nord-est au centre-est du pays ainsi que sur l'ouest du Massif-central. Au nord de la Seine, les averses seront localement orageuses en matinée.



Il neigera au dessus de 1000/1200 m sur les Alpes et le Massif central. On attend de bons cumuls de neige sur les Alpes du nord au dessus de 1500 m d'altitude avec localement jusqu'à 1 m de neige fraîche ainsi que des rafales de vent sur les crêtes jusqu'à 120 à 140 km/h par endroits.

Du vent partout

Sur le pourtour méditerranéen et sur l'est de la Corse, le soleil sera par moments contrarié par quelques passages nuageux mais le temps reste sec. En revanche, des pluies remonteront sur le sud-ouest de l'île de beauté.





Partout, le vent d'ouest à nord-ouest soufflera fort avec des rafales de 70/80 km/h à l'intérieur des terres, de 90 à 110 km/h près de la Manche. La tramontane et le vent d'ouest soufflera jusqu'à 110/120 km/h. C'est en Corse que le vent sera le plus violent avec des rafales de l'ordre de 130 à 150 km/h sur le relief et l'est de l'île et jusqu'à 180 à 200 km/h sur le cap Corse.

Les températures du jour

Le matin, les températures iront de 5 à 12 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 8 à 13 degrés sur la moitié nord et sur le centre-est du pays, 12 à 15 degrés au sud, jusqu'à 16 à 20 degrés près de la Méditerranée.