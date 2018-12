Météo en France du mercredi 12 décembre : grisaille et pluie dans le Nord

publié le 12/12/2018 à 07:00

Ce mercredi 12 décembre, le temps oscillera entre pluies faibles à l'ouest, grisaille tenace sur le Nord-est et des averses en Corse, d'après les prévisions de Météo-France. Dans la nuit de mardi à mercredi, une perturbation faiblement pluvieuse va s'étendre entre la Bretagne et l'Aquitaine. Ces pluies faibles vont difficilement évoluer vers l'est et même s'atténuer en cours d'après-midi.



On retrouvera, en fin de journée la trace nuageuse de cette perturbation entre la Bretagne, le Limousin, l'ouest du Massif-Central et le pourtour du golfe du Lion.Quelques flocons tomberont vers 600 puis 1.000 mètres sur le Limousin, puis l'ouest et le sud du Massif-Central, et vers 1.400 mètres sur le relief pyrénéen. À noter également la possibilité de quelques flocons à basse altitude, le matin sur le Poitou.



À l'arrière, quelques éclaircies se développeront sur le Sud-ouest, surmontés d'un voile nuageux de plus en plus épais. Sur l'est, la journée sera plus calme mais bien grise sur le quart Nord-est, avec une grisaille souvent tenace en journée. Vers les Rhône-Alpes et la Provence, en marge de la perturbation, les nuages élevés se feront de plus en plus nombreux avec quelques précipitations, le soir sur les Alpes, voire quelques flocons au dessus de 500 mètres.

L'extrême sud-est héritera d'un temps plus doux mais plus instable sur avec un risque d'averses surtout le nord de la Corse et la Côte-d'Azur.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés de la Bretagne au Sud-ouest, 6 à 10 degrés autour de la Méditerranée, et pas plus de -3 à 1 degré du Nord au Nord-est à Rhône-Alpes et l'intérieur de la Provence. Les maximales se limiteront entre 1 et 5 sur le nord et l'est du pays, 4 à 10 sur le Nord-ouest, 7 à 14 degrés sur le Sud-ouest et les régions méditerranéennes.