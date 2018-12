Météo du 10 décembre : un lundi plus calme, avec des éclaircies

publié le 10/12/2018 à 07:00

Après un dimanche 9 décembre plutôt maussade et pluvieux, avec notamment une alerte rouge sur la Corse menacée par une tempête, ce lundi sera placé sous le signe de l'accalmie et parfois même de l'éclaircie. Météo France indique ainsi dans ses prévisions que seules les Alpes du nord seront frappées par des averses de neiges en matinée.



Le temps sera en calme sur le reste du pays avec seulement quelques averses de l'Auvergne au Nord-Est. Celles-ci seront plus soutenues sur le relief avec de la neige sur le massif Central dès 800 mètres.

Dans les Hauts-de-France et le Centre, les nuages persisteront, avec parfois quelques gouttes. Du Sud-Ouest à la Bretagne, le temps est agréable avec un ciel alternant entre éclaircies et nuages. Le soleil s'imposera, par contre, dans le Sud-Est et le vent sera encore sensible avec des rafales de 60 à 80 km/h sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Sur le Roussillon, un voile nuageux recouvrira le ciel.

Les températures

Les minimales sont comprises entre 3 et 6 degrés du Nord-Est à la région parisienne, 6 à 10 degrés de la Bretagne au Centre-Est et sur le Sud-Ouest, jusqu'à 8 à 12 degrés en bord de Méditerranée. L'après-midi, on attend entre 5 et 9 degrés sur le Nord-Est, 8 à 15 degrés ailleurs du nord au sud, jusqu'à 16 à 20 degrés sur la Corse.