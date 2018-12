Météo du 11 décembre : le Sud sous le soleil, temps variable ailleurs

publié le 11/12/2018 à 07:00

Une belle journée ensoleillée en ce mardi 11 décembre. Mais uniquement sur les régions méditerranéennes et et les Alpes. Sur le reste du pays, notamment la moitié nord, le temps sera variable selon les prévisions de Météo France. Côté Sud-Ouest, la dissipation des bancs de brouillards matinaux permettra l'émergence d'un temps assez ensoleillé.



Par ailleurs, un mistral modéré à assez fort sera également présent dans le couloir rhodanien. Sur la moitié nord du pays, le ciel sera gris et bas en matinée avec un peu de bruine près de la Manche et quelques flocons vers l'Auvergne et le Jura.

Dans l'après-midi, cette grisaille évoluera lentement et laissera percer quelques éclaircies dans l'après-midi. En revanche, une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera le Finistère en fin de journée.

Les températures

Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront dans les vallées de l'est et du centre-est du pays. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 7 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 8 à 11 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 4 à 8 degrés dans l'Est, 7 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 18 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.